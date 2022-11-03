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03 تشرين الثاني 2022 - 04:22
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بلال الحشيمي للـLBCI: لا نريد درس أمور انتهت وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية والناس لم تعد تتحمل فالوضع الاقتصادي والاجتماعي تعيس

بلال الحشيمي للـLBCI: لا نريد درس أمور انتهت وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية والناس لم تعد تتحمل فالوضع الاقتصادي والاجتماعي تعيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار نريد,للـLBCI,الحشيمي,بلال,
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بلال الحشيمي للـLBCI: لا نريد درس أمور انتهت وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية والناس لم تعد تتحمل فالوضع الاقتصادي والاجتماعي تعيس
Lebanon News
 
 
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