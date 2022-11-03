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03 تشرين الثاني 2022 - 04:29
03/11/2022 04:29:30
الياس اسطفان للـ LBCI: الحكومة اعتبرت دستوريا مستقيلة ولا اعلم ماذا سنفعل اليوم والحل الوحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية ونحن مع أي حوار تحت قبة البرلمان
الياس اسطفان للـ LBCI: الحكومة اعتبرت دستوريا مستقيلة ولا اعلم ماذا سنفعل اليوم والحل الوحيد هو انتخاب رئيس للجمهورية ونحن مع أي حوار تحت قبة البرلمان
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LBCI News Lebanon
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