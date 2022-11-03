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03 تشرين الثاني 2022 - 04:30
03/11/2022 04:30:13
مخزومي للـLBCI: الرئيس عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا والصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات
مخزومي للـLBCI: الرئيس عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا والصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات
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