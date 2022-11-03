آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 04:30
Back

مخزومي للـLBCI: الرئيس عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا والصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات

مخزومي للـLBCI: الرئيس عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا والصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتهت,الرئيس,للـLBCI,مخزومي,
episodes
مخزومي للـLBCI: الرئيس عون انتهت ولايته وكان يجب عليه ارسال رسالته سابقا والصلاحيات واضحة نعم يمكن لحكومة تصريف الأعمال استلام الصلاحيات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً