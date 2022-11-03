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03 تشرين الثاني 2022 - 04:34
03/11/2022 04:34:50
قاسم هاشم للـLBCI: عندما يكون هناك كلام يستوجب الرد سيكون هناك رد و"يلي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب"
قاسم هاشم للـLBCI: عندما يكون هناك كلام يستوجب الرد سيكون هناك رد و"يلي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب"
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