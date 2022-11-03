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03 تشرين الثاني 2022 - 04:39
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سيمون أبي رميا للـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة

سيمون أبي رميا للـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,رميا,سيمون,
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سيمون أبي رميا للـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة
Lebanon News
 
 
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