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03 تشرين الثاني 2022 - 04:39
03/11/2022 04:39:35
سيمون أبي رميا للـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة
سيمون أبي رميا للـLBCI: هذه الرسالة هي لتحميل المسؤولية للفريق الذي عطل تشكيل حكومة وفي الدستور لا شيء يمنع الرئيس ان يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة
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LBCI News Lebanon
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