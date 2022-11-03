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03 تشرين الثاني 2022 - 04:48
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ميشال معوض للـLBCI: الواضح ان البعض يحاول خلق شرخ طائفي تحت غطاء الفراغ والحل الوحيد هو بانتخاب رئيس للجمهورية

ميشال معوض للـLBCI: الواضح ان البعض يحاول خلق شرخ طائفي تحت غطاء الفراغ والحل الوحيد هو بانتخاب رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الواضح,للـLBCI,معوض,ميشال,
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ميشال معوض للـLBCI: الواضح ان البعض يحاول خلق شرخ طائفي تحت غطاء الفراغ والحل الوحيد هو بانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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