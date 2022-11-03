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03 تشرين الثاني 2022 - 04:48
03/11/2022 04:48:45
رازي الحاج للـLBCI: بنظامنا الديمقراطي البرلماني يمكننا الوصول الى رئيس من دون توافق والدستور لم ينص على توافق لانتخاب الرئيس ويمكننا انتخاب الرئيس اذا بقينا في المجلس
رازي الحاج للـLBCI: بنظامنا الديمقراطي البرلماني يمكننا الوصول الى رئيس من دون توافق والدستور لم ينص على توافق لانتخاب الرئيس ويمكننا انتخاب الرئيس اذا بقينا في المجلس
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