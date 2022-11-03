رازي الحاج للـLBCI: بنظامنا الديمقراطي البرلماني يمكننا الوصول الى رئيس من دون توافق والدستور لم ينص على توافق لانتخاب الرئيس ويمكننا انتخاب الرئيس اذا بقينا في المجلس