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03 تشرين الثاني 2022 - 04:51
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أسامة سعد للـLBCI: لست موافقًا أن هذه الرسالة قابلة للنقاش اليوم ولكن سنناقشها ولأي جهة يجب أن نعطي الإجابة؟ وهذه الحكومة هي فعليا بحالة فراغ وظيفي ولا تعالج أي مشكلة من المشاكل بالطريقة التي ترضي الناس ولكن الأهم انتخاب رئيس

أسامة سعد للـLBCI: لست موافقًا أن هذه الرسالة قابلة للنقاش اليوم ولكن سنناقشها ولأي جهة يجب أن نعطي الإجابة؟ وهذه الحكومة هي فعليا بحالة فراغ وظيفي ولا تعالج أي مشكلة من المشاكل بالطريقة التي ترضي الناس ولكن الأهم انتخاب رئيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار موافقًا,للـLBCI,أسامة,
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أسامة سعد للـLBCI: لست موافقًا أن هذه الرسالة قابلة للنقاش اليوم ولكن سنناقشها ولأي جهة يجب أن نعطي الإجابة؟ وهذه الحكومة هي فعليا بحالة فراغ وظيفي ولا تعالج أي مشكلة من المشاكل بالطريقة التي ترضي الناس ولكن الأهم انتخاب رئيس
Lebanon News
 
 
 
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