أسامة سعد للـLBCI: لست موافقًا أن هذه الرسالة قابلة للنقاش اليوم ولكن سنناقشها ولأي جهة يجب أن نعطي الإجابة؟ وهذه الحكومة هي فعليا بحالة فراغ وظيفي ولا تعالج أي مشكلة من المشاكل بالطريقة التي ترضي الناس ولكن الأهم انتخاب رئيس