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03 تشرين الثاني 2022 - 04:51
03/11/2022 04:51:18
أنطوان حبشي للـLBCI: حق طبيعي لرئيس الجمهورية السابق أن يرسل هكذا رسالة وهذه الرسالة تتضمن نقاشا له علاقة بتفسير الدستور ومن حق مجلس النواب مناقشتها واعطاء جواب عليه ونحن موجودون لمناقشة الرسالة ضمن المجلس
أنطوان حبشي للـLBCI: حق طبيعي لرئيس الجمهورية السابق أن يرسل هكذا رسالة وهذه الرسالة تتضمن نقاشا له علاقة بتفسير الدستور ومن حق مجلس النواب مناقشتها واعطاء جواب عليه ونحن موجودون لمناقشة الرسالة ضمن المجلس
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