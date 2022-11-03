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03 تشرين الثاني 2022 - 05:00
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عبد الرحمن البزري للـLBCI: هذه الجلسة هي مظهر من مظاهر الازمة السياسة والفشل السياسي الذي نعيشه وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتيجة الازمة السياسية المستفحلة

عبد الرحمن البزري للـLBCI: هذه الجلسة هي مظهر من مظاهر الازمة السياسة والفشل السياسي الذي نعيشه وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتيجة الازمة السياسية المستفحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,البزري,الرحمن,
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عبد الرحمن البزري للـLBCI: هذه الجلسة هي مظهر من مظاهر الازمة السياسة والفشل السياسي الذي نعيشه وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتيجة الازمة السياسية المستفحلة
Lebanon News
 
 
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