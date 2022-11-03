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03 تشرين الثاني 2022 - 05:00
03/11/2022 05:00:03
عبد الرحمن البزري للـLBCI: هذه الجلسة هي مظهر من مظاهر الازمة السياسة والفشل السياسي الذي نعيشه وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتيجة الازمة السياسية المستفحلة
عبد الرحمن البزري للـLBCI: هذه الجلسة هي مظهر من مظاهر الازمة السياسة والفشل السياسي الذي نعيشه وتعطيل تشكيل الحكومة هو نتيجة الازمة السياسية المستفحلة
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