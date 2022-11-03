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03 تشرين الثاني 2022 - 05:32
03/11/2022 05:32:23
سامي الجميل: الدستور واضح بأن الفراغ يجب أن يتم ملؤه وليس تنظيمه والمطلوب ان يتجه البلد الى الفوضى والتوترات ورفضنا بالسياسة وبالدستور هذه الجلسة وانسحبنا اعتراضا على عقد أي جلسة غير انتخاب رئيس للجمهورية
سامي الجميل: الدستور واضح بأن الفراغ يجب أن يتم ملؤه وليس تنظيمه والمطلوب ان يتجه البلد الى الفوضى والتوترات ورفضنا بالسياسة وبالدستور هذه الجلسة وانسحبنا اعتراضا على عقد أي جلسة غير انتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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