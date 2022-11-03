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03 تشرين الثاني 2022 - 04:55
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فادي كرم للـLBCI: أعتقد ان مناقشة الرسالة اليوم هو مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم وكان من الافضل ان يتم انتخاب رئيس

فادي كرم للـLBCI: أعتقد ان مناقشة الرسالة اليوم هو مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم وكان من الافضل ان يتم انتخاب رئيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار أعتقد,للـLBCI,فادي,
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فادي كرم للـLBCI: أعتقد ان مناقشة الرسالة اليوم هو مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم وكان من الافضل ان يتم انتخاب رئيس
Lebanon News
 
 
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