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03 تشرين الثاني 2022 - 04:55
03/11/2022 04:55:00
فادي كرم للـLBCI: أعتقد ان مناقشة الرسالة اليوم هو مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم وكان من الافضل ان يتم انتخاب رئيس
فادي كرم للـLBCI: أعتقد ان مناقشة الرسالة اليوم هو مضيعة للوقت ولزوم ما لا يلزم وكان من الافضل ان يتم انتخاب رئيس
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