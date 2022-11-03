آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 06:57
Back

انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة

انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المخصصة,النواب,مجلس,جلسة,انتهاء,
episodes
انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً