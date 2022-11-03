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03 تشرين الثاني 2022 - 06:57
03/11/2022 06:57:37
انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة
انتهاء جلسة مجلس النواب المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة
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LBCI News Lebanon
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