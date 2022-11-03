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03 تشرين الثاني 2022 - 07:02
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باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: رسالة الرئيس عون تهدف لحث المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية وأخذ الموقف المعيّن من تأليف الحكومة

باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: رسالة الرئيس عون تهدف لحث المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية وأخذ الموقف المعيّن من تأليف الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,جلسة,انتهاء,باسيل,
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باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: رسالة الرئيس عون تهدف لحث المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية وأخذ الموقف المعيّن من تأليف الحكومة
Lebanon News
 
 
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