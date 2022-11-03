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03 تشرين الثاني 2022 - 07:02
03/11/2022 07:02:52
باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: رسالة الرئيس عون تهدف لحث المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية وأخذ الموقف المعيّن من تأليف الحكومة
باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: رسالة الرئيس عون تهدف لحث المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية وأخذ الموقف المعيّن من تأليف الحكومة
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LBCI News Lebanon
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