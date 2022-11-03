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03 تشرين الثاني 2022 - 07:08
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باسيل: التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق

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باسيل: التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق
Lebanon News
 
 
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