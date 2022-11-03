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03 تشرين الثاني 2022 - 07:19
03/11/2022 07:19:53
عدوان من مجلس النواب: صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنتقل الى الحكومة لانها تنتقل الى حكومة مجتمعة وهذه حكومة تصريف أعمال
عدوان من مجلس النواب: صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنتقل الى الحكومة لانها تنتقل الى حكومة مجتمعة وهذه حكومة تصريف أعمال
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LBCI News Lebanon
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