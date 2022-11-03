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03 تشرين الثاني 2022 - 07:19
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عدوان من مجلس النواب: صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنتقل الى الحكومة لانها تنتقل الى حكومة مجتمعة وهذه حكومة تصريف أعمال

عدوان من مجلس النواب: صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنتقل الى الحكومة لانها تنتقل الى حكومة مجتمعة وهذه حكومة تصريف أعمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار صلاحيات,النواب,مجلس,عدوان,
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عدوان من مجلس النواب: صلاحيات رئيس الجمهورية لم تنتقل الى الحكومة لانها تنتقل الى حكومة مجتمعة وهذه حكومة تصريف أعمال
Lebanon News
 
 
 
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