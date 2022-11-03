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03 تشرين الثاني 2022 - 07:24
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السلطات الانفصالية الموالية لروسيا تعلن تحرير 107 جنود في تبادل أسرى مع كييف

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السلطات الانفصالية الموالية لروسيا تعلن تحرير 107 جنود في تبادل أسرى مع كييف
Lebanon News
 
 
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