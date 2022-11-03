آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 07:24
03/11/2022 07:24:30
السلطات الانفصالية الموالية لروسيا تعلن تحرير 107 جنود في تبادل أسرى مع كييف
السلطات الانفصالية الموالية لروسيا تعلن تحرير 107 جنود في تبادل أسرى مع كييف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن,لروسيا,الموالية,الانفصالية,السلطات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً