آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 07:36
03/11/2022 07:36:54
مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الرقمين: 09940400 أو 76536569
مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الرقمين: 09940400 أو 76536569
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعونات,سيدة,مستشفى,مريضة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً