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03 تشرين الثاني 2022 - 07:36
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مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الرقمين: 09940400 أو 76536569

مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الرقمين: 09940400 أو 76536569 Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعونات,سيدة,مستشفى,مريضة,
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مريضة في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على أحد الرقمين: 09940400 أو 76536569
Lebanon News
 
 
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