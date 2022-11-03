ملك البحرين بعد لقائه البابا فرنسيس: إننا على ثقة بأن زيارتكم هذه ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيكم في المنطقة الخليجية والعربية ونشر السلام هو الطريقة الوحيدة نحو الامل ومستقبل يسوده الاستقرار والامان