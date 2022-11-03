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03 تشرين الثاني 2022 - 10:58
03/11/2022 10:58:00
ملك البحرين بعد لقائه البابا فرنسيس: إننا على ثقة بأن زيارتكم هذه ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيكم في المنطقة الخليجية والعربية ونشر السلام هو الطريقة الوحيدة نحو الامل ومستقبل يسوده الاستقرار والامان
ملك البحرين بعد لقائه البابا فرنسيس: إننا على ثقة بأن زيارتكم هذه ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيكم في المنطقة الخليجية والعربية ونشر السلام هو الطريقة الوحيدة نحو الامل ومستقبل يسوده الاستقرار والامان
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