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03 تشرين الثاني 2022 - 11:11
03/11/2022 11:11:03
البابا فرنسيس من البحرين: لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما لضمان ظروف عمل آمنة للعمال
البابا فرنسيس من البحرين: لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما لضمان ظروف عمل آمنة للعمال
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LBCI News Lebanon
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