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03 تشرين الثاني 2022 - 11:11
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البابا فرنسيس من البحرين: لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما لضمان ظروف عمل آمنة للعمال

البابا فرنسيس من البحرين: لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما لضمان ظروف عمل آمنة للعمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار لضمان,البحرين,فرنسيس,البابا,
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البابا فرنسيس من البحرين: لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية كما لضمان ظروف عمل آمنة للعمال
Lebanon News
 
 
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