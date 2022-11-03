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03 تشرين الثاني 2022 - 14:32
03/11/2022 14:32:42
مريض بحاجة الى دم من فئة O+ و 2 بلاكيت من أي فئة في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03240333 أو 03494333
مريض بحاجة الى دم من فئة O+ و 2 بلاكيت من أي فئة في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03240333 أو 03494333
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LBCI News Lebanon
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