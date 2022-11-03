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03 تشرين الثاني 2022 - 14:32
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مريض بحاجة الى دم من فئة O+ و 2 بلاكيت من أي فئة في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03240333 أو 03494333

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مريض بحاجة الى دم من فئة O+ و 2 بلاكيت من أي فئة في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03240333 أو 03494333
Lebanon News
 
 
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