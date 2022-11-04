ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء