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04 تشرين الثاني 2022 - 03:11
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ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء

ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار منتدى,اختتام,البحرين,
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ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء
Lebanon News
 
 
 
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