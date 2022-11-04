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04 تشرين الثاني 2022 - 03:11
04/11/2022 03:11:10
ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء
ملك البحرين في اختتام منتدى البحرين للحوار: تحتم علينا الاوضاع الراهنة العمل يدّا بيد لتحقيق أمل المستقبل المزدهر وللتوافق أولّا على رأي واحد لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية وبدء المفاوضات الجادة لخير البشرية جمعاء
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LBCI News Lebanon
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