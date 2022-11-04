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04 تشرين الثاني 2022 - 03:28
04/11/2022 03:28:34
شيخ الأزهر في حفل اختتام منتدى البحرين للحوار: سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية
شيخ الأزهر في حفل اختتام منتدى البحرين للحوار: سبب المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هو غياب ضوابط العدالة الاجتماعية
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LBCI News Lebanon
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