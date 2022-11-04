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04 تشرين الثاني 2022 - 03:46
04/11/2022 03:46:01
شيخ الأزهر في حفل اختتام منتدى البحرين للحوار: أدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية ورفع راية السلام
شيخ الأزهر في حفل اختتام منتدى البحرين للحوار: أدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية ورفع راية السلام
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LBCI News Lebanon
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