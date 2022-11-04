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04 تشرين الثاني 2022 - 08:44
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الجيش الروسي: إجلاء "أكثر من خمسة آلاف" مدني "يوميًا" من منطقة خيرسون الأوكرانية

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الجيش الروسي: إجلاء &quot;أكثر من خمسة آلاف&quot; مدني &quot;يوميًا&quot; من منطقة خيرسون الأوكرانية
Lebanon News
 
 
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