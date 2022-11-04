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04 تشرين الثاني 2022 - 08:44
04/11/2022 08:44:01
الجيش الروسي: إجلاء "أكثر من خمسة آلاف" مدني "يوميًا" من منطقة خيرسون الأوكرانية
الجيش الروسي: إجلاء "أكثر من خمسة آلاف" مدني "يوميًا" من منطقة خيرسون الأوكرانية
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LBCI News Lebanon
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