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05 تشرين الثاني 2022 - 04:09
05/11/2022 04:09:12
آلان عون للـLBCI: في مسألة رئاسة الجمهورية ما من خيار للكتل الا الحوار ولن نستطيع انتخاب رئيس بينما لا يزال كل شخص يجلس خلف متراسه
آلان عون للـLBCI: في مسألة رئاسة الجمهورية ما من خيار للكتل الا الحوار ولن نستطيع انتخاب رئيس بينما لا يزال كل شخص يجلس خلف متراسه
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