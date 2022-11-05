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05 تشرين الثاني 2022 - 04:09
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آلان عون للـLBCI: في مسألة رئاسة الجمهورية ما من خيار للكتل الا الحوار ولن نستطيع انتخاب رئيس بينما لا يزال كل شخص يجلس خلف متراسه

آلان عون للـLBCI: في مسألة رئاسة الجمهورية ما من خيار للكتل الا الحوار ولن نستطيع انتخاب رئيس بينما لا يزال كل شخص يجلس خلف متراسه Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسألة,للـLBCI,آلان,
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آلان عون للـLBCI: في مسألة رئاسة الجمهورية ما من خيار للكتل الا الحوار ولن نستطيع انتخاب رئيس بينما لا يزال كل شخص يجلس خلف متراسه
Lebanon News
 
 
 
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