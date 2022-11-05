آخر الأخبار
05 تشرين الثاني 2022 - 04:10
05/11/2022 04:10:50
حاصباني للـLBCI: الوضع لا يجوز أن يستمر كما هو وعلينا الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الضروري إعادة التأكيد على أهمية إتفاق الطائف
حاصباني للـLBCI: الوضع لا يجوز أن يستمر كما هو وعلينا الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الضروري إعادة التأكيد على أهمية إتفاق الطائف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يجوز,الوضع,للـLBCI,حاصباني,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً