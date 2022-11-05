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05 تشرين الثاني 2022 - 04:10
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حاصباني للـLBCI: الوضع لا يجوز أن يستمر كما هو وعلينا الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الضروري إعادة التأكيد على أهمية إتفاق الطائف

حاصباني للـLBCI: الوضع لا يجوز أن يستمر كما هو وعلينا الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الضروري إعادة التأكيد على أهمية إتفاق الطائف Lebanon, news ,lbci ,أخبار يجوز,الوضع,للـLBCI,حاصباني,
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حاصباني للـLBCI: الوضع لا يجوز أن يستمر كما هو وعلينا الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الضروري إعادة التأكيد على أهمية إتفاق الطائف
Lebanon News
 
 
 
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