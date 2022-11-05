آخر الأخبار
05 تشرين الثاني 2022 - 04:10
Back

السنيورة للـLBCI: لا أعتقد أن هناك خوف على اتفاق الطائف وطالما أن هناك لبنانيّ يحرص على مصلحة لبنان يُطبّق الطائف ويستمر في تطبيقه

السنيورة للـLBCI: لا أعتقد أن هناك خوف على اتفاق الطائف وطالما أن هناك لبنانيّ يحرص على مصلحة لبنان يُطبّق الطائف ويستمر في تطبيقه Lebanon, news ,lbci ,أخبار أعتقد,للـLBCI,السنيورة,
episodes
السنيورة للـLBCI: لا أعتقد أن هناك خوف على اتفاق الطائف وطالما أن هناك لبنانيّ يحرص على مصلحة لبنان يُطبّق الطائف ويستمر في تطبيقه
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً