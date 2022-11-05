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05 تشرين الثاني 2022 - 04:10
05/11/2022 04:10:26
السنيورة للـLBCI: لا أعتقد أن هناك خوف على اتفاق الطائف وطالما أن هناك لبنانيّ يحرص على مصلحة لبنان يُطبّق الطائف ويستمر في تطبيقه
السنيورة للـLBCI: لا أعتقد أن هناك خوف على اتفاق الطائف وطالما أن هناك لبنانيّ يحرص على مصلحة لبنان يُطبّق الطائف ويستمر في تطبيقه
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