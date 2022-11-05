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05 تشرين الثاني 2022 - 04:21
05/11/2022 04:21:39
وضاح صادق للـLBCI: عشاء السفارة السويسرية كان سيمسّ باتفاق الطائف وكان هناك مخطط للذهاب الى حوار في جينيف
وضاح صادق للـLBCI: عشاء السفارة السويسرية كان سيمسّ باتفاق الطائف وكان هناك مخطط للذهاب الى حوار في جينيف
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