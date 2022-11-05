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05 تشرين الثاني 2022 - 04:24
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بطرس حرب للـLBCI: الطائف لم يطبق ولبنان لن يستطيع المضي قدمًا إذا لم نطبق المواثيق ونحترم التضحيات التي قدمناها للوصول إلى إتفاق الطائف

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بطرس حرب للـLBCI: الطائف لم يطبق ولبنان لن يستطيع المضي قدمًا إذا لم نطبق المواثيق ونحترم التضحيات التي قدمناها للوصول إلى إتفاق الطائف
Lebanon News
 
 
 
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