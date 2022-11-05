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05 تشرين الثاني 2022 - 04:24
05/11/2022 04:24:45
بطرس حرب للـLBCI: الطائف لم يطبق ولبنان لن يستطيع المضي قدمًا إذا لم نطبق المواثيق ونحترم التضحيات التي قدمناها للوصول إلى إتفاق الطائف
بطرس حرب للـLBCI: الطائف لم يطبق ولبنان لن يستطيع المضي قدمًا إذا لم نطبق المواثيق ونحترم التضحيات التي قدمناها للوصول إلى إتفاق الطائف
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