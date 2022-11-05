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05 تشرين الثاني 2022 - 04:32
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أبو فاعور للـLBCI: لا أفق في الموضوع الرئاسي واتفاق الطائف هو الأسلم والذي يطلب الشغور هو الذي وضع ورقة بيضاء

أبو فاعور للـLBCI: لا أفق في الموضوع الرئاسي واتفاق الطائف هو الأسلم والذي يطلب الشغور هو الذي وضع ورقة بيضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,فاعور,
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أبو فاعور للـLBCI: لا أفق في الموضوع الرئاسي واتفاق الطائف هو الأسلم والذي يطلب الشغور هو الذي وضع ورقة بيضاء
Lebanon News
 
 
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