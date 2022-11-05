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05 تشرين الثاني 2022 - 05:02
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السنيورة من الأونيسكو: ما بينته الوقائع وعلى مدى سنوات الا حل طائفيا لاي مشكلة في لبنان الذي هو بلد الجميع فهو يقوم بالجميع او لا يقوم

السنيورة من الأونيسكو: ما بينته الوقائع وعلى مدى سنوات الا حل طائفيا لاي مشكلة في لبنان الذي هو بلد الجميع فهو يقوم بالجميع او لا يقوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار بينته,الأونيسكو,السنيورة,
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السنيورة من الأونيسكو: ما بينته الوقائع وعلى مدى سنوات الا حل طائفيا لاي مشكلة في لبنان الذي هو بلد الجميع فهو يقوم بالجميع او لا يقوم
Lebanon News
 
 
 
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