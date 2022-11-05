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05 تشرين الثاني 2022 - 05:02
05/11/2022 05:02:31
السنيورة من الأونيسكو: ما بينته الوقائع وعلى مدى سنوات الا حل طائفيا لاي مشكلة في لبنان الذي هو بلد الجميع فهو يقوم بالجميع او لا يقوم
السنيورة من الأونيسكو: ما بينته الوقائع وعلى مدى سنوات الا حل طائفيا لاي مشكلة في لبنان الذي هو بلد الجميع فهو يقوم بالجميع او لا يقوم
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LBCI News Lebanon
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