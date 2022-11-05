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05 تشرين الثاني 2022 - 05:04
05/11/2022 05:04:15
السنيورة من الأونيسكو: يجب انتخاب رئيس للجمهورية الآن لتكتمل السلطات الدستورية والالتفات إلى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه
السنيورة من الأونيسكو: يجب انتخاب رئيس للجمهورية الآن لتكتمل السلطات الدستورية والالتفات إلى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه
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LBCI News Lebanon
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