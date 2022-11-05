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05 تشرين الثاني 2022 - 05:04
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السنيورة من الأونيسكو: يجب انتخاب رئيس للجمهورية الآن لتكتمل السلطات الدستورية والالتفات إلى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه

السنيورة من الأونيسكو: يجب انتخاب رئيس للجمهورية الآن لتكتمل السلطات الدستورية والالتفات إلى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه Lebanon, news ,lbci ,أخبار انتخاب,الأونيسكو,السنيورة,
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السنيورة من الأونيسكو: يجب انتخاب رئيس للجمهورية الآن لتكتمل السلطات الدستورية والالتفات إلى وضع ممارسة صحيحة لتنفيذ اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه
Lebanon News
 
 
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