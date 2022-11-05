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05 تشرين الثاني 2022 - 05:13
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جنبلاط من الأونيسكو: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية ومن قال انني كوريث لكمال جنبلاط أعارض الغاء الطائفية السياسية؟ بالاضافة الى اصلاحات أخرى والأهم انتخاب رئيس للجمهورية

جنبلاط من الأونيسكو: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية ومن قال انني كوريث لكمال جنبلاط أعارض الغاء الطائفية السياسية؟ بالاضافة الى اصلاحات أخرى والأهم انتخاب رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحث,الأونيسكو,جنبلاط,
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جنبلاط من الأونيسكو: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية ومن قال انني كوريث لكمال جنبلاط أعارض الغاء الطائفية السياسية؟ بالاضافة الى اصلاحات أخرى والأهم انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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