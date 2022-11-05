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05 تشرين الثاني 2022 - 05:13
05/11/2022 05:13:21
جنبلاط من الأونيسكو: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية ومن قال انني كوريث لكمال جنبلاط أعارض الغاء الطائفية السياسية؟ بالاضافة الى اصلاحات أخرى والأهم انتخاب رئيس للجمهورية
جنبلاط من الأونيسكو: قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولا للوصول الى الغاء الطائفية السياسية ومن قال انني كوريث لكمال جنبلاط أعارض الغاء الطائفية السياسية؟ بالاضافة الى اصلاحات أخرى والأهم انتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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