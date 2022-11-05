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05 تشرين الثاني 2022 - 05:17
05/11/2022 05:17:54
المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه
المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه
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LBCI News Lebanon
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