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05 تشرين الثاني 2022 - 05:17
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المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه

المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه Lebanon, news ,lbci ,أخبار نكون,بولس,المطران,
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المطران بولس مطر: أن نكون أمة واحدة يعني أننا نستطيع بناء لبنان دولة واحدة ونرجو من اللبنانيين أن يضعوا خلافاتهم تحت سقف الأخوة وليس فوقه
Lebanon News
 
 
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