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05 تشرين الثاني 2022 - 05:21
05/11/2022 05:21:25
فرونتسكا من الأونيسكو: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان وهذا الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني
فرونتسكا من الأونيسكو: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان وهذا الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني
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LBCI News Lebanon
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