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05 تشرين الثاني 2022 - 05:21
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فرونتسكا من الأونيسكو: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان وهذا الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني

فرونتسكا من الأونيسكو: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان وهذا الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهمم,لشحذ,الأونيسكو,فرونتسكا,
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فرونتسكا من الأونيسكو: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان وهذا الاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني
Lebanon News
 
 
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