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05 تشرين الثاني 2022 - 05:31
05/11/2022 05:31:15
حاصباني من الأونيسكو: نحن اليوم امام فرصة مفصلية لتطبيق اتفاق الطائف وليتخذ مجلس النواب القرارت الصحيحة لتطبيق الدستور
حاصباني من الأونيسكو: نحن اليوم امام فرصة مفصلية لتطبيق اتفاق الطائف وليتخذ مجلس النواب القرارت الصحيحة لتطبيق الدستور
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LBCI News Lebanon
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