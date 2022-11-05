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05 تشرين الثاني 2022 - 05:31
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حاصباني من الأونيسكو: نحن اليوم امام فرصة مفصلية لتطبيق اتفاق الطائف وليتخذ مجلس النواب القرارت الصحيحة لتطبيق الدستور

حاصباني من الأونيسكو: نحن اليوم امام فرصة مفصلية لتطبيق اتفاق الطائف وليتخذ مجلس النواب القرارت الصحيحة لتطبيق الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأونيسكو,حاصباني,
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حاصباني من الأونيسكو: نحن اليوم امام فرصة مفصلية لتطبيق اتفاق الطائف وليتخذ مجلس النواب القرارت الصحيحة لتطبيق الدستور
Lebanon News
 
 
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