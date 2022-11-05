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05 تشرين الثاني 2022 - 05:41
05/11/2022 05:41:50
بطرس حرب من الأونيسكو: من السهل اليوم انتقاد الطائف ولكن لم يكن سهلًا ما كان يُعانيه يومها لبنان من قتل وقصف
بطرس حرب من الأونيسكو: من السهل اليوم انتقاد الطائف ولكن لم يكن سهلًا ما كان يُعانيه يومها لبنان من قتل وقصف
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