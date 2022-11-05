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05 تشرين الثاني 2022 - 05:45
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طلال المرعبي من الأونيسكو: يجب انشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية وليس العمل بالترويكا

طلال المرعبي من الأونيسكو: يجب انشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية وليس العمل بالترويكا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأونيسكو,المرعبي,طلال,
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طلال المرعبي من الأونيسكو: يجب انشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية وليس العمل بالترويكا
Lebanon News
 
 
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