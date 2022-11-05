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05 تشرين الثاني 2022 - 10:45
05/11/2022 10:45:52
البابا فرنسيس في لقاء مع الشبيبة في البحرين: من دونكم أيها الشباب لن يكون هناك مستقبل ولا تعايش
البابا فرنسيس في لقاء مع الشبيبة في البحرين: من دونكم أيها الشباب لن يكون هناك مستقبل ولا تعايش
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