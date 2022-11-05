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05 تشرين الثاني 2022 - 10:45
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البابا فرنسيس في لقاء مع الشبيبة في البحرين: من دونكم أيها الشباب لن يكون هناك مستقبل ولا تعايش

البابا فرنسيس في لقاء مع الشبيبة في البحرين: من دونكم أيها الشباب لن يكون هناك مستقبل ولا تعايش Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء,فرنسيس,البابا,
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البابا فرنسيس في لقاء مع الشبيبة في البحرين: من دونكم أيها الشباب لن يكون هناك مستقبل ولا تعايش
Lebanon News
 
 
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