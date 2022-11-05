آخر الأخبار
05 تشرين الثاني 2022 - 10:47
Back

البابا فرنسيس: كم هو جميل أن نهتم ببعضنا البعض ونزرع المحبة اينما وجدنا ونهتم ببعضنا البعض

البابا فرنسيس: كم هو جميل أن نهتم ببعضنا البعض ونزرع المحبة اينما وجدنا ونهتم ببعضنا البعض Lebanon, news ,lbci ,أخبار جميل,فرنسيس,البابا,
episodes
البابا فرنسيس: كم هو جميل أن نهتم ببعضنا البعض ونزرع المحبة اينما وجدنا ونهتم ببعضنا البعض
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً