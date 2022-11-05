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05 تشرين الثاني 2022 - 11:12
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أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ"رد موحّد"

أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ"رد موحّد" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأوروبي,الاتحاد,
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أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ&quot;رد موحّد&quot;
Lebanon News
 
 
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