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05 تشرين الثاني 2022 - 11:12
05/11/2022 11:12:43
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ"رد موحّد"
أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يدين عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ويطالب بـ"رد موحّد"
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LBCI News Lebanon
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