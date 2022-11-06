الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: السعودية والخليج لديهم قلق من اي تعديل للطائف باتجاهات معينة ولكن الطائف لم يطبّق في الأساس لكي نُطالب بتعديله ويُفترض تطبيق الطائف قبل أي شيء آخر