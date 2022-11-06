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06 تشرين الثاني 2022 - 04:07
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: السعودية والخليج لديهم قلق من اي تعديل للطائف باتجاهات معينة ولكن الطائف لم يطبّق في الأساس لكي نُطالب بتعديله ويُفترض تطبيق الطائف قبل أي شيء آخر

الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: السعودية والخليج لديهم قلق من اي تعديل للطائف باتجاهات معينة ولكن الطائف لم يطبّق في الأساس لكي نُطالب بتعديله ويُفترض تطبيق الطائف قبل أي شيء آخر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي,للتقدمي,العام,السرّ,الأمين,
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: السعودية والخليج لديهم قلق من اي تعديل للطائف باتجاهات معينة ولكن الطائف لم يطبّق في الأساس لكي نُطالب بتعديله ويُفترض تطبيق الطائف قبل أي شيء آخر
Lebanon News
 
 
 
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