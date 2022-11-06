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06 تشرين الثاني 2022 - 04:07
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بنود اتفاق الطائف واضحة ويمكن ان يعطي قدرة على ممارسة السياسة وادارة البلد بطريقة متمكنة

الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بنود اتفاق الطائف واضحة ويمكن ان يعطي قدرة على ممارسة السياسة وادارة البلد بطريقة متمكنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي,للتقدمي,العام,السرّ,الأمين,
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: بنود اتفاق الطائف واضحة ويمكن ان يعطي قدرة على ممارسة السياسة وادارة البلد بطريقة متمكنة
Lebanon News
 
 
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