الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لا يمكن ان اضع معيارا للدستور بشكل يومي وميزان القوى هو من يتحكم حاليا ولم يتطرق اتفاق الطائف للامركزية مالية