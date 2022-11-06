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06 تشرين الثاني 2022 - 04:11
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لا يمكن ان اضع معيارا للدستور بشكل يومي وميزان القوى هو من يتحكم حاليا ولم يتطرق اتفاق الطائف للامركزية مالية

الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لا يمكن ان اضع معيارا للدستور بشكل يومي وميزان القوى هو من يتحكم حاليا ولم يتطرق اتفاق الطائف للامركزية مالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي,للتقدمي,العام,السرّ,الأمين,
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الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: لا يمكن ان اضع معيارا للدستور بشكل يومي وميزان القوى هو من يتحكم حاليا ولم يتطرق اتفاق الطائف للامركزية مالية
Lebanon News
 
 
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