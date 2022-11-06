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06 تشرين الثاني 2022 - 04:24
06/11/2022 04:24:36
ظافر ناصر للـLBCI: سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟
ظافر ناصر للـLBCI: سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟
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LBCI News Lebanon
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