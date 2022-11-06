آخر الأخبار
06 تشرين الثاني 2022 - 04:24
Back

ظافر ناصر للـLBCI: سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟

ظافر ناصر للـLBCI: سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,ناصر,ظافر,
episodes
ظافر ناصر للـLBCI: سبب من أسباب فشل الدولة هو عدم تطبيق الطائف وقد أوقف الطائف الحرب ولكن السؤال يبقى هل أنهى الحرب؟
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً