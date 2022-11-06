ظافر ناصر للـLBCI: يصل الحقد بين بعض مكونات الشعب اللبنانيّ الى حدود لا تُوصف وهناك مسؤولية كبيرة على كل الاطراف والقيادت السياسية ولا بدّ من حوار جديّ بين هذه الاطراف بروحيّة مختلفة