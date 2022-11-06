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06 تشرين الثاني 2022 - 04:33
06/11/2022 04:33:31
ظافر ناصر للـLBCI: يصل الحقد بين بعض مكونات الشعب اللبنانيّ الى حدود لا تُوصف وهناك مسؤولية كبيرة على كل الاطراف والقيادت السياسية ولا بدّ من حوار جديّ بين هذه الاطراف بروحيّة مختلفة
ظافر ناصر للـLBCI: يصل الحقد بين بعض مكونات الشعب اللبنانيّ الى حدود لا تُوصف وهناك مسؤولية كبيرة على كل الاطراف والقيادت السياسية ولا بدّ من حوار جديّ بين هذه الاطراف بروحيّة مختلفة
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