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06 تشرين الثاني 2022 - 04:36
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ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط

ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط Lebanon, news ,lbci ,أخبار نؤكد,للـLBCI,ناصر,ظافر,
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ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط
Lebanon News
 
 
 
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