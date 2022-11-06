ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط