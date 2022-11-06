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06 تشرين الثاني 2022 - 04:36
06/11/2022 04:36:25
ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط
ظافر ناصر للـLBCI: نحن نؤكد استعدادنا للحوار وانفتاحنا على الجميع وعن سؤالنا هل سنقوم بمبادرة أكثر من ذلك فليس بإمكاني اعطاء أي اجابة لأن خطوة من هذا النوع هي فقط بيد جنبلاط
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