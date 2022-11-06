آخر الأخبار
06 تشرين الثاني 2022 - 04:59
Back

البطريرك الراعي: ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية حفاظاً على الكيان

البطريرك الراعي: ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية حفاظاً على الكيان Lebanon, news ,lbci ,أخبار واضحاً,ليكن,الراعي,البطريرك,
episodes
البطريرك الراعي: ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية حفاظاً على الكيان
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً