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06 تشرين الثاني 2022 - 04:59
06/11/2022 04:59:34
البطريرك الراعي: ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية حفاظاً على الكيان
البطريرك الراعي: ليكن واضحاً أن الأولوية على الأولويات هي انتخاب رئيس الجمهورية حفاظاً على الكيان
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LBCI News Lebanon
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