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06 تشرين الثاني 2022 - 05:02
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البطريرك الراعي: ما قيمة نيابتكم إذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس؟

البطريرك الراعي: ما قيمة نيابتكم إذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيابتكم,قيمة,الراعي,البطريرك,
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البطريرك الراعي: ما قيمة نيابتكم إذا كنتم لا تملكون حرية القرار في انتخاب رئيس؟
Lebanon News
 
 
 
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